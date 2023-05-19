ميناء بورسعيد استقبل 7500 سائح من مختلف الجنسيات خلال الموسم السياحى

بورسعيد محمد فرج

حقق ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أرقاما" قياسيه للرحلات البحرية، وزيادة كبيرة فى عدد الزوار على التوالى فى الموسم السياحى الماضى 2021-2022 - واستقبال ، وما يقرب من 14000 راكبا" وطاقما" على متن 21 يخت وسفينة ،من بينها السفينة "كريستال السماوية" وذلك فى إطار سياحة اليوم الواحد بواقع 4 رحلات منتظمة ، والسفينة "فايكينج ستار" والسفينة "كوستا دياديما" والسفينة "فاريتى فوايجير" والسفينة "ايجن اوديسى"، والسفينة "سيلفر سبريت"، والسفينة "ستار كليبر" ، واليخوت "اكسبلورر، تانوشا،اميرلاد ازورا، ارتانيا، مونت ، اميرا، ليون".

كما حقق أداء ميناء بورسعيد السياحى نموا" ملحوظا" خلال الربع الأول من العام 2023،ويستأنف الميناء فى استقبال السفن السياحية اعتبارا" من شهر يناير بالعام الجارى حتى منتصف مايو 2023.

واستقطاب 9 سفن سياحية بواقع 7500 زائر من مختلف جنسيات العالم، كما سيشهد الموسم إستقطاب سفن عديدة فى أولى رحلاتها والذى يستمر حتى ديسمبر 2023.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت، والسفن السياحية ذات الطراز العالى، وبرنامجها المتكامل لاستقطاب السفن السياحية لموانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تقدمه من كافة الاستعدادات التامة، والدعم ،للنهوض بالسياحة وإتاحة المزيد من التيسيرات ،بما يسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة ،وزيادة الدخل القومى.