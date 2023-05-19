"مطبخ المصرية".. برنامج تدريبي لدعم سيدات قرى حياة كريمة بالشرقية

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، رئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس بالمحافظة، فعاليات البرنامج التدريبى، مطبخ المصرية، الذى يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير وذلك بقرى حياة كريمة.

وقالت الدكتورة "عايدة عطية" مقررة فرع الشرقية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه تم استهداف العديد من سيدات قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية بشمال الشرقية من خلال برنامج، مطبخ المصرية، وذلك يأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وأن مبادرة "مطبخ المصرية" تستهدف تدريب عدد من السيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية، لتدريبهن على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعى ذو بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً فى المطبخ.