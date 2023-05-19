محافظ بورسعيد يهنئ الفائزين في مسابقة وزارتى الأوقاف والتعليم الثقافية

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أسمى معاني التهنئة القلبية، لأبناء بورسعيد الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023م، حيث حققت بورسعيد أربع مراكز بواقع ( طالبين، وولي أمر، ومدرسة).



وأكد محافظ بورسعيد، أن التعليم شهد طفرة غير مسبوقة هذا العام في التميز والتفوق والريادة حرصا من قياداته على تقديم خدمة تعليمية تربوية تليق بأبناء بورسعيد وتاريخهم، موضحاً أهمية الإرتقاء بمستوى المعلمين في كافة المراحل التعليمية بما يدعم عملية تطوير أسلوب تلقي المادة العلمية و يساعد أبناءنا الطلاب على استيعاب المواد الدراسية بسلاسة ووفقا للنظم الحديثة في مجال التعليم والتي تتماشى مع العصر الرقمي والتكنولوجيا.



وأشار إلى أنه تم تقديم كافة الدعم للاستمرار في خطط التطوير المستهدفة بالقطاع التعليمي ايمانا بأهمية العلم في نشأة أجيال قادرة على بناء الوطن والنهوض به.



وتأتي المسابقة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم، والتعليم الفني من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي للقيادات التعليمية ، والسادة المعلمين، والإداريين الأخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية : الابتدائية، الإعدادية، والثانوية، والتي بلغ عدد المتسابقين فيها (134769) متسابقًا، في حين بلغ عدد الفائزين بها ( 74 ) فائزًا ، وبلغ مجموع جوائزها ( 97500 ) جنيه.

