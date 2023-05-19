كل ما يجب أن تعرفه عن كتلة الجسم الخالية من الدهون

كتب – حسام الشقويرى

الكتلة الخالية من الدهون ، التي يتم خلطها أحيانًا مع كتلة الجسم النحيل ، تشمل محتوى الجسم من الماء والأعضاء والعظام والعضلات. بمعنى آخر ، يشير إلى جميع مكونات جسمك باستثناء الدهون. ومع ذلك ، تشير الكتلة الخالية من الدهون في المقام الأول إلى كتلة العضلات ، خاصة عند النظر في تكوين الجسم وإدارة الوزن. يحاول معظم الناس الآن تحقيق نسبة أعلى من الكتلة الخالية من الدهون أو أقل قدر ممكن من الدهون. بالإضافة إلى المظهر اللائق ، فهو يوفر فوائد صحية مثل تحسين المناعة والقوة وخفة الحركة والتمثيل الغذائي. لذلك ، تلعب كتلة الجسم الخالية من الدهون أو نسبة كتلة الجسم الخالية من الدهون دورًا محوريًا في تحسين صحتك، وفقا لما نشره موقع healthifyme

فهم الكتلة الخالية من الدهون

يتكون جسمك من مكونين: مكون دهني ومكون خالي من الدهون. لذلك ، تعتبر الكتلة الخالية من الدهون جزءًا تفضيليًا من تكوين جسمك. تشير الكتلة الدهنية إلى كل الأنسجة الدهنية في جسمك. الكتلة الخالية من الدهون هي كل شيء آخر ، بما في ذلك العضلات والأعضاء والسوائل والعظام.

النسبة الصحية للكتلة الخالية من الدهون

بعض الدهون ضرورية لصحتك ، وهي جزء من تكوين جسمك. كما ذكرنا سابقًا ، فإن النسبة المئوية للكتلة الخالية من الدهون هي الفرق بين كتلة الجسم الكلية وكتلة الدهون في الجسم. لذلك ، فإن الحصول على نسبة متوازنة من الكتلة الخالية من الدهون إلى كتلة الدهون أمر ضروري للحفاظ على الصحة المثلى. وفقًا لتحليل دقيق ، فإن الحد الأدنى من الدهون اللازمة للبقاء بصحة جيدة هو 12٪ للنساء و 3٪ للرجال.

فوائد الحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون

الكتلة الخالية من الدهون قليلة جدًا تعرضك لمخاطر صحية. ولكن من ناحية أخرى ، فإن بناء كتلة خالية من الدهون يوفر فوائد صحية تتجاوز أن يصبح أكثر قوة وقوة. سوف يساعدك على التقدم في العمر دون مواجهة مضاعفات خطيرة ويعزز الصحة الجيدة بشكل عام.

تحسين التمثيل الغذائي

تحرق أنسجة العضلات في الكتلة الخالية من الدهون سعرات حرارية إضافية أكثر من الكتلة الدهنية. لذلك إذا عززت كمية العضلات لديك ، فإنك تزيد من التمثيل الغذائي وتحرق السعرات الحرارية الزائدة طوال اليوم.

زيادة الحركة اليومية

تتحرك العضلات القوية والمرنة بشكل أكثر راحة. عندما تمشي بشكل أكثر كفاءة ، فإن البقاء رياضيًا طوال اليوم يكون أسهل.

إدارة الوزن

يمكن أن يكون اكتساب كتلة الجسم الخالية من الدهون مفيدًا لإدارة الوزن. تشير الأبحاث إلى أن الكتلة الخالية من الدهون تلعب دورًا نشطًا وسلبيًا في استهلاك الطاقة في الجسم ومتطلباته. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يتحكم في الجوع والشهية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوقاية من السمنة وإدارتها.