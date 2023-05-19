وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن زيارة الزعماء، بمن فيهم قادة القوى النووية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، تعد بمثابة حدث طال انتظاره للناجين من القنبلة الذرية الذين يأملون فى أن تضيف معرفة عواقب هجوم نووى زخمًا جديدًا للجهود المتوقفة لتطهير العالم من الأسلحة النووية.

ويضع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، الذي يترأس القمة، نزع السلاح النووى كبند رئيسي في جدول الأعمال في وقت تظل فيه مخاطر استخدام الأسلحة النووية عالية ـ وسط ابتزاز روسيا النووي في حربها في أوكرانيا وتعزيز الصين السريع للقوات النووية.

وشدد كيشيدا على ضرورة إلقاء القادة نظرة فاحصة على "حقيقة" استخدام القنبلة الذرية، واصفا إياها بأنها "نقطة انطلاق" لأي جهود لنزع السلاح النووي.