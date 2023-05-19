غدا.. انطلاق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية بأسوان

تنطلق، غدا السبت، الامتحانات العملية والمعملية "دور أول" لطلاب الدبلومات الفنية بمحافظة أسوان، للعام الدراسى 2023/2022، حيث يؤدى الطلاب امتحانهم "بنظام الدفاعات".

وأكد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، أن إجمالى عدد الطلاب بلغ 16 ألف و 305 طالب/طالبة "نظام 3 و 5 سنوات"، موزعين داخل 69 لجنة على مستوى المديرية.

وأضاف لطفى، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، وتم تجهيز "اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع" لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب والمنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها 69 لجنة على مستوى المحافظة بواقع "33 لجنة صناعى نظام 3 سنوات - 7 لجان صناعى إعداد مهنى - لجنة صناعى نظام 5 سنوات - 19 لجنة تجارى نظام 3 سنوات - لجنة تجارى نظام 5 سنوات - لجنتان فندقى نظام 3 سنوات - لجنة واحدة فندقى نظام 5 سنوات - 4 لجان زراعى نظام 3 سنوات - لجنة واحدة تعليم مزدوج" موزعة كالتالى:"23 لجنة بإدارة أسوان التعليمية - 5 لجان بإدارة دراو التعليمية - 7 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية- 12 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية- 22 لجنة بإدارة إدفو التعليمية".

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم الانتهاء أيضا من أعمال النظافة والتطهير لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها 40 استراحة بواقع "7 استراحات بإدارة أسوان - 8 استراحات بإدارة نصر النوبة - 3 استراحات بإدارة دراو - 9 استراحات بإدارة كوم امبو - 13 استراحة بإدارة إدفو"، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من "أسرة ومشتملاتها - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه...إلخ" التى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 6 خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأوضح، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاسته، وأضاف أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات "الصحة - الاسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية" كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

وأشار إلى أن الامتحانات العملية والمعملية تستمر خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارِ، على أن تستأنف عقب الامتحانات النظرية التى تنطلق 27 مايو وتنتهى 8 يونيه وفق الجداول المعتمدة التى أعلنتها الوزارة، متمنيًا التوفيق والسداد لجميع الطلبة والطالبات.