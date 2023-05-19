3871 طالبا بشمال سيناء يؤدون الامتحانات العملية فى الدبلومات غدا

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشمال سيناء، عن جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية والنظرية "الصناعية - والتجارية - والزراعية - والفندقية"، مشيرا إلى أنه سيؤدى غدا عدد 3871 طالب وطالبة الامتحانات موزعين على 23 لجنة امتحانية.

ومن المقرر، بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية غدا السبت، كما تنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو وحتى يوم الخميس 8 يونيو 2023.

وتستكمل الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية بدءً من الجمعة 9 يوينو 2023 ، ولمدة أسبوع على دفعات للتخصصات" صناعى – زراعى" طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف أن عدد الطلاب 3871 طالبا وطالبة مقسمة بالتعليم الصناعي عدد الطلاب 2276 طالبا وطالبة، وعدد اللجان الامتحانية 13 لجنة ، والتعليم التجاري عدد الطلاب 1044 طالبا وطالبة، وعدد اللجان الامتحانية 6 لجان، والتعليم الزارعي يبلغ عدد الطلاب 468 طالبا وطالبة ، وعدد اللجان الامتحانية 3 لجان والتعليم الفندقي يبلغ عدد الطلاب 83 طالبا وطالبة وعدد اللجان الامتحانية "لجنة واحدة"،

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .

كما تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من (16 : 18) طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.