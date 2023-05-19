ضبط 71 طن قمح محلي بكفر الشيخ قبل تهريبها للإسكندرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، في ضبط كميات كبيرة من القمح على متن مقطورة نقل ثقيل على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس وذلك قبل نقلها إلى محافظة الإسكندرية دون وجود تصريح خاص بذلك.

وكانت معلومات قد وردت إلى رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ باعتزام "ع.ع.م."، ويقيم بمركز قلين نقل أطنان من القمح من مركز الحامول إلى خارج المحافظة لحسابه الشخصي دون وجود تصريح مخصص لذلك بغرض تهريبها للحصول على أرباح غير مشروعة وراء ذلك.

شُكلت حملة من مباحث التموين في كفر الشيخ ترأسها المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، ضمت محمود السرو، بقسم مباحث التموين، لإحباط عملية تهريب كميات القمح عقب ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

ونجح رجال الحملة في ضبط سيارة نقل ثقيل بجرار يحمل لوحات معدنية أرقام ع س د 9277 ومقطورة تحمل لوحات معدنية أرقام ع ه ت 1497 مرور المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قيادة "أ.م.أ.ا"، وتحمل على متن المقطورة 71 طن قمح محلي.

وكشفت عملية الضبط عدم وجود تصريح مخصص بنقل كميات القمح المحملة على متن المقطورة، فيما جرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها،حُرر بذلك المحضر رقم 8961 لسنة 2023 جنح مركز شرطة مطوبس، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.