ضبط صاحب «بنزينة» استولى على 50 ألف لتر مواد بترولية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

ضبطت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، صاحب محطة تموين سيارات لاستيلائه على 50 ألف لتر مواد بترولية مدعمة، وبيعها في السوق السوداء، بدائرة مركز البرلس.

كانت معلومات وردت لرئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تفيد بقيام صاحب محطة تموين سيارات علي الطريق الدولي بنطاق مركز البرلس، بالاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

داهمت حملة مباحث التموين، وقوة من رجال الشرطة، محطة الوقود المتحرى عنها، وتم ضبط المدير المسؤول، وتبين تصرفه في 42 ألف لتر سولار، و8 آلاف لتر بنزين 92 ، بإجمالي 50 ألف لتر مواد بترولية مدعمة، لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليًا على الدعم المقرر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 10062 لسنة 2023 جنح مركز البرلس، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.