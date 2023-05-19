اليوم السابع
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زيلينسكي يعقد اجتماعا للمكتب العسكرى لبحث سبل الحصول على أنظمة دفاع جوى

الجمعة، 19 مايو 2023 02:00 ص
زيلينسكي يعقد اجتماعا للمكتب العسكرى لبحث سبل الحصول على أنظمة دفاع جوى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
وكالات

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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه عقد الخميس اجتماعا "للمكتب العسكري" لبحث سير المعارك، وسبل الحصول على أنظمة دفاع جوي وأسلحة بعيدة المدى.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة، نشرها في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "عقدت اجتماعا للمكتب العسكري. هذه صيغة خاصة للعمل ضمن إطار ضيق مع المسؤولين عن الدفاع عن الدولة".

وأوضح أنه حضر الاجتماع كل من قادة المحاور الرئيسية للقوات في الجبهة، والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان وقائد الاستخبارات وغيرهم.

وقال زيلينسكي إن "ألوية الدفاع نفذت المهام الاستراتيجية الرئيسية"، مضيفا أن "أولويات العمل لهذا الأسبوع وفي الوقت القريب هي الحصول على الدعم الدولي على شكل أنظمة إضافية للدفاع الجوي والصواريخ والطائرات والأسلحة البعيدة المدى".

وأضاف أنه أجرى مناقشة كذلك مع مسؤولي العلاقات الخارجية في مكتب الرئاسة، وأن "المهمة تتمثل في الحفاظ على وتائر الدعم الدولي والاتصالات، التي تم تحقيقها في النصف الأول من شهر مايو".


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