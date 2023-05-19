تعرف على مرض ورم الأنسولين.. الأسباب وعوامل الخطر

كتب حسام الشقويري

أورام الأنسولين هي أورام نادرة تتشكل في البنكرياس ، وهو عضو ينظم إنتاج بعض الإنزيمات والهرمونات. والهرمون الذي يتأثر بشكل أساسي بهذه الحالة هو الأنسولين ، الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم، ويميل ورم الأنسولين إلى أن يكون صغيرًا وعادة ما يكون غير سرطاني ، و قد يتسبب الورم في إنتاج الأنسولين الزائد ، حتى عندما يكون السكر في الدم منخفضًا. وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

وتميل أعراض ورم الأنسولين إلى الظهور عندما يبدأ سكر الدم بالانخفاض بشكل شديد الانخفاض.و تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لورم الأنسولين صعوبة في التركيز والضعف والارتعاش وتقلب المزاج والتعرق.

أسباب وعوامل الخطر من ورم الأنسولين

يسبب الورم الأنسولين تغييرات في نظام الغدد الصماء (النظام الذي يتحكم في مستويات الهرمون لديك). ينظم جسمك عادةً مستوى الأنسولين اعتمادًا على كمية السكر في الدم. عندما يرتفع سكر الدم بعد الأكل ، يتم إطلاق الأنسولين لنقل السكر إلى الخلايا لاستخدامه في الطاقة. مع انخفاض نسبة السكر في الدم ، يتوقف جسمك عن إفراز الأنسولين حتى وجبتك التالية.

يقطع الورم الأنسولين هذا التنظيم الطبيعي ، مما يؤدي إلى زيادة الأنسولين وانخفاض مستويات السكر في الدم بشكل خطير. تشمل الأعراض الشائعة لورم الأنسولين ما يلي:

القلق وتقلب المزاج والتهيج :

الجلوكوز هو نوع الطاقة المفضل لعقلك والجهاز العصبي المركزي. لذلك عندما يبدأ السكر في الدم في الانخفاض ، قد تشعر بمزيد من الانفعال وتعاني من تغيرات مزاجية.

عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة : يمكن أن يتسبب ضعف وظائف المخ بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم أيضًا في حدوث تغييرات في الرؤية ، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة.

الارتباك أو صعوبة التركيز : عندما ينخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير ، لا تعمل خلايا الدماغ بشكل صحيح ، مما يزيد من صعوبة التركيز أو يسبب الارتباك.

الضعف :

تستخدم عضلاتك الجلوكوز للحصول على الطاقة. عندما لا تكون هناك طاقة كافية للتحرك ، قد تشعر بالضعف أو التعب.

التعرق والرعشة :

عندما ينخفض مستوى السكر في الدم ، يفرز الجسم الأدرينالين ، مما قد يؤدي إلى التعرق والاهتزاز.

الجوع :

قد تشعر بالجوع عند الإصابة بورم الأنسولين لأن انخفاض نسبة السكر في الدم قد يشير إلى تناول المزيد من الطعام.

زيادة الوزن المفاجئة :

في حالة الإصابة بورم الأنسولين ، قد تحتاج إلى تناول المزيد من الطعام لمنع انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل خطير. يجلب الأنسولين الزائد تلك السعرات الحرارية الزائدة إلى الخلايا ويخزن ما لا يستخدم كدهن.