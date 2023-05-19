تعرف على أول مجمع للخدمات الإدارية بحى شرق سوهاج بتكلفة 29 مليون جنيه.. صور

مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واحدة من المشروعات التى تستهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن ومن أهم وآخر الإنجازات التى تم تنفيذها بمحافظة سوهاج كان المجمع الإدارى للخدمات العامة بحى شرق والذى تكلفت عملية إنشائه 29 مليون جنيه تقريبا.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن مجمع الخدمات الإدارية بحى شرق والذى تم افتتاحه أمام المواطنين بالحى ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 – مجمع الخدمات الإدارة يأتى ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

2 – مكان المجمع شارع أسيوط سوهاج نطاق عمل الوحدة المحلية للحى شرق سوهاج

3 – المجمع الإدارى يقع على مساحة 220 مترا مربعا تقريبا؟

4 – المجمع يتكون من من " بدروم، ودور أرضى، و10 أدوار علوية "، عبارة عن " جراج، واستقبال، وغرف أمن، وغرفة مراقبة، وغرفة محول كهرباء، و3 أدوار قاعات تدريب، و4 أدوار مكاتب إدارية، و3 أدوار استراحات".

5 – المجمع تم تزويده بأحدث نظم كاميرات المراقبة، والسلامة والصحة المهنية، والإطفاء.

6 – التكلفة الإجمالية لإنشاء المجمع الإدارى بلغت 29 مليون جنيه تقريبا.

7 – المجمع يتبع سياسية الشباك الواحد للتسهيل على المواطنين

8 – المجمع يقدم كافة الخدمات الإدارية التى يحتاج إليها المواطن من المحليات أو الجهات الأخرى.