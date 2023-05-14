مناورة إسعافية بأحد شوارع سوهاج الرئيسية للوقوف على مدى الاستجابة والجاهزية

سوهاج ـ محمود مقبول

أجرت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج اليوم مناورة تجريبية بأحد الشوراع الرئيسية بالمحافظة، وذلك للوقوف علي مدي سرعة الاستجابة للبلاغات والجاهزية لوحدات الإسعاف بالمحافظة والأطقم الطبية بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الأسعاف المصرية، صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وقام الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة بإجراء الاتصال علي رقم الإسعاف في تمام وأبلغ بوجود حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أسفر عن وجود مصابين، وقام متلقي البلاغ بغرفة الطؤاري بالإسعاف بأخذ جميع البيانات والعنوان وتفاصيل الحادث، وتم الوصول إلى مكان البلاغ في غضون 4 دقائق من تلقيه ووصول أول سيارة إسعاف لموقع الحادث وتحمل كود 2197 فرع مدينة ناصر، وتم التعامل مع المصاب الوهمي تلاها بعد ذلك وصول السيارة الثانية وتحمل كود 1322 فرع الروافع.

ومن جانبه، أشاد الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسرعة الاستجابة للبلاغ وسرعة الوصول، مضيفاً أن هذا الأداء السريع يعهده دائما في رجال الإسعاف في كل مكان، ويساعد بشكل كبير من تقليل حجم الخسائر في الأرواح، وأن هناك مناورات أخرى سوف يتم تنفيذها بالمراكز والمدن المختلفة.

كما أضاف الدكتور هاني فؤاد مدير هيئة الإسعاف بسوهاج، أن جميع وحدات الإسعاف بالمحافظة علي أتم الاستعداد علي مدار الساعة وتتلقي عشرات البلاغات يومياً وتستجيب لجميعها، وأن جميع الكوادر الطبية بها مدربة علي أعلي مستوي، ويتم ذلك بصورة دورية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمواطن، مشيراً إلي التطوير الدائم لمواكبة التطور العالمي في الخدمات الإسعافية.