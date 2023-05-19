تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 868 شاحنة و500 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 400 شاحنة و472 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 468 شاحنة و28 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 و القاهرة وغادرت السفينتين امل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و340 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى السفينة سينا وايلة وبريدج ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة sea wave1 وعلى متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1960 راكب بموانيها .