الرعاية الصحية بالأقصر تنقذ طفلا بعمر عامين من الموت بعد ابتلاع مسمار 10 سم

وأضافت الهيئة، فى بيان صحفى، إنه تم إجراء العملية داخل مستشفى طيبة التخصصي بنجاح وفق أحدث التقنيات والمهارات لغرف العمليات، وعلى يد فريق الطاقم الطبي المتميز، وتمت متابعة تحسن حالة الطفل وخروجه معافا .

وفى نفس السياق أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة الأقصر، عن بدء العمل في المبادرة الخاصة بالفحص الطبي لطلاب المدارس استعدادا للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك للطلاب المقبلين على "الصف الأول الابتدائي ، ومرحلة أولى حضانة أو kg 1"، أما بالنسبة للمراحل التعليمية الأخرى فسوف يتم الإعلان عن موعدها تباعاً.

وناشدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، كافة أولياء الأمور للمراحل المعلنة ضرورة الحجز من خلال خدمة الكول سنتر على الرقم المجاني 15344، مع ضرورة إحضار صورة شخصية للطالب أثناء الفحص الطبي، حيث تشمل الحملة 9 فحوصات طبية أساسية "كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، قياس النظر، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية، وبصرية، وسمعية، وأسنان، وتحاليل صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH"، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى التي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامة صحتهم البدنية والعقلية والفكرية، و يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المستشفيات العامة والمتخصصة التابعة للهيئة بالمحافظة لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة وتقديم العلاج اللازم لهم.