الرعاية الصحية بالأقصر تعلن انطلاق العمل بالفحص الطبي المدرسي قبل العام الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة الأقصر، عن بدء العمل في المبادرة الخاصة بالفحص الطبي لطلاب المدارس استعدادا للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك للطلاب المقبلين على (الصف الأول الابتدائي ، ومرحلة أولى حضانة أو kg 1)، أما بالنسبة للمراحل التعليمية الأخري فسوف يتم الإعلان عن موعدها تباعاً.

وناشدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، كافة أولياء الأمور للمراحل المعلنة ضرورة الحجز من خلال خدمة الكول سنتر على الرقم المجاني 15344، مع ضرورة إحضار صورة شخصية للطالب أثناء الفحص الطبي، حيث تشمل الحملة 9 فحوصات طبية أساسية "كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، قياس النظر، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية، وبصرية، وسمعية، وأسنان، وتحاليل صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH"، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى التي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامة صحتهم البدنية والعقلية والفكرية، و يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المستشفيات العامة والمتخصصة التابعة للهيئة بالمحافظة لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة وتقديم العلاج اللازم لهم.

فيما وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية الأردنية للسياحة العلاجية، وذلك بمقر فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، حيث مثَّل الهيئة نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فيما مثٌل الشركة المصرية الأردنية للسياحة العلاجية الدكتور محمد علي عبدالله، المدير التنفيذي للشركة.

وقالت الهيئة في بيان صحفى، بموجب البروتوكول يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية ومختلف حزم الخدمات وبأعلى المستويات العلمية فائقة الجودة لجميع الحالات والمرضى طرف الشركة، سواء من الدول العربية أو الإفريقية أو إقليم شرق آسيا، وذلك داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة مستوياتها العلاجية، حيث تشمل حزم الخدمات العلاجية التي تقدمها الهيئة من خلال منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للحالات المرضية طرف الشركة وفقًا للائحة أسعار الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء كافة العمليات الجراحية وكذا كافة الفحوصات الطبية والمعملية والتشخيصية على الوجه الأكمل، وذلك وفقًا لما تقتضيه الحالة المرضية.