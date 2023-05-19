اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الصومالى: أحرزنا تقدمًا كبيرًا فى ملف القضاء على الإرهاب

الجمعة، 19 مايو 2023 05:05 م
الرئيس الصومالى: أحرزنا تقدمًا كبيرًا فى ملف القضاء على الإرهاب حسن شيخ محمود رئيس الصومال
أ ش أ

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 قال الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا فى ملف القضاء على الإرهاب داخل البلاد، وأضاف شيخ محمود- فى كلمته أثناء القمة الـ32 للجامعة العربية، فى مدينة جدة السعودية- أن الجيش الصومالى اتخذ خطوات من شأنها القضاء على محاولات حركة الشباب الإرهابية فى التمدد داخل المدن.

وأوضح أن الجيش الصومالى استطاع تحرير أكثر من 80 مدينة، وحقق تقدما ملحوظا لوقف عمليات الاغتيال، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2024 سيتمكن الصومال من إعلان خلو مدنه من عناصر حركة الشباب الإرهابية.


وأشار إلى أنه تم إنجاز الكثير فى ملف إسقاط الديون المتراكمة على الصومال، والتى أعاقت كثيرا عمليات التنمية هناك، من خلال الحديث مع مؤسسات دولية وتنفيذ كافة الشروط المطلوبة للإعفاء من الديون.


وأعرب الرئيس الصومالى عن قلقه من الأوضاع فى السودان، وطالب أطراف الصراع بضرورة وقف الاشتباكات، وبذل الجهود لوضع حل لهذه الأحداث التى تقوض أمال السلام لدى الشعب السوداني.


ورحب الرئيس الصومالى بعودة سوريا مرة أخرى للجامعة العربية.


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