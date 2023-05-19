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الرئيس السيسي: يجب الاعتماد على قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية

الجمعة، 19 مايو 2023 03:33 م
الرئيس السيسي: يجب الاعتماد على قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى
جدة محمد الجالى

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى- فى كلمته أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة- بالشكر لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ورئيس الجزائر في سبيل دعم العمل العربي المشترك خلال رئاسة الجزائر للدورة الماضية للقمة العربية.
 
وقال الرئيس السيسى، إنه يجب الاعتماد على قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية، مشيرًا إلى أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد نظام العولمة.

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