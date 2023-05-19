الدفاع الروسية: ضرب نقاط انتشار ومراكز تدريب ومستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني

أحمد علوى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها استهدفت الليلة الماضية نقاط انتشار ومراكز تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات للذخيرة والأسلحة والمعدات أجنبية الصنع، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم الروسية.

وجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت منذ أيام مقتل 735 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة ضخم ومجهز في نيكولاييف خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أصابت مستودع ذخيرة كبير مجهز على أراضي شركة لإصلاح السفن في مدينة نيكولاييف، كما أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في كوبيانسك أسفرت عن مقتل 115 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و7 مركبات إضافة إلى مدفع هاوتزر Msta-B.



وأضاف كوناشينكوف أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات أصابت عددا من الأهداف في وحدات القوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين لنقل الجنود، ومدفع "أكاتسيا"، ومدفع D-30 ، وتم صد هجومين شنتهما مجموعتان تابعتان للقوات الأوكرانية وتم تحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ودبابة واحدة.