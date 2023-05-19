البروبيوتيك مقابل البريبايوتكس.. أيهما أفضل لجسم الإنسان؟

كتب – حسام الشقويرى

كانت الميكروبات جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي في وجبات الطعام أو الأطعمة القديمة أو المشروبات. هذه الميكروبات لها فوائد متعددة الأوجه وغالبًا ما توجد في الأطعمة مثل الزبادي والأطعمة المخمرة والمكملات الغذائية. كما أن تضمين هذه الكائنات الدقيقة في الطعام والمكملات الغذائية يزيد من خصائصها الغذائية. ومع ذلك ، هذا لأن الكائنات الحية الدقيقة في الأطعمة والمشروبات هي نفس الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في أجسامنا، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ومنها البروبيوتيك وهي كائنات حية دقيقة لها فوائد صحية متعددة. هذه هي الكائنات الحية الدقيقة الصديقة الموجودة في القناة الهضمية والتي تساعد على الهضم والمناعة والالتهابات. بالإضافة إلى ذلك ، فهي موجودة كمكملات تساعد على استعمار الأمعاء البشرية بالبكتيريا "الجيدة"، وكذلك البريبايوتكس وهي مواد غذائية غير قابلة للهضم تعمل كغذاء أو مصادر مغذية للبكتيريا التي تعيش في ميكروبيوتا الأمعاء. إنها تحفز نمو البكتيريا في القولون وتحسن صحة المضيف. وتشمل هذه الكربوهيدرات ، والألياف الغذائية التي غالبًا ما تكون غير قابلة للهضم من قبلنا.

والفرق بين البريبايوتكس والبروبيوتيك في تطبيقاتها. لذلك تحمل البروبيوتيك البكتيريا خارج الجسم ، في حين أن البريبايوتكس هي علف لبكتيريا الأمعاء الحالية. لذلك ، تعد البريبايوتكس خيارًا أفضل من البروبيوتيك لتحسين الصحة العامة لميكروبيوم الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن فوائد البريبايوتك أكثر احتمالية وطويلة الأمد من فوائد البروبيوتيك.

وتتوفر البريبايوتكس في العديد من الأطعمة. وبالتالي ، فإن تطبيقها في نظامنا الغذائي اليومي يمكن أن يلغي الحاجة إلى المكملات. بالإضافة إلى ذلك ، تعد البريبايوتكس أكثر أمانًا وأقل قابلية للتسبب في آثار جانبية محتملة من البروبيوتيك.

الفوائد الصحية

للبروبيوتيك فوائد صحية متعددة ، بعضها يشمل:

تنظيم وتقوية جهاز المناعة

الدفاع عن الجسم ضد الأجسام الغريبة الضارة مثل البكتيريا

يدعم عملية الهضم والتمثيل الغذائي ويمنع اضطرابات الجهاز الهضمي

يزيد من التوافر الحيوي للفيتامينات الضرورية ، مثل الريبوفلافين وفيتامين ك وفيتامين ب 12

امتصاص معزز للمعادن والمغذيات الأساسية

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

إدارة الوزن بكفاءة وفعالية

الفوائد الصحية للبريبايوتكس:

التوافر البيولوجي المعزز للمعادن والفيتامينات الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم

انخفاض مخاطر الحساسية والعديد من الاضطرابات الأيضية الأخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون

تقليل الاستجابة الالتهابية والأعراض المصاحبة لمرض التهاب الأمعاء

يقلل من معدل انتشار الإسهال المعدي والمرتبط بالمضادات الحيوية

تعزز البريبايوتكس الشبع وتمنع السمنة من خلال تعزيز فقدان الوزن

المخاطر الصحية المحتملة