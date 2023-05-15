احذر.. مكملات غذائية شائعة ترفع ضغط الدم منها فيتامين د

كتبت إيناس البنا

هناك عدد قليل من الأدوية والمكملات الغذائية التي تعزز الصحة العامة ولكنها قد لا تكون مفيدة للقلب، ارتفاع ضغط الدم هي واحدة من أكثر الأمراض فتكًا التي قد تعاني منها، إذا لم يتم السيطرة عليه أو لم يتم تشخيصه في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى أمراض القلب مثل نوبة قلبية أو حتى الموت.

يمكن لبعض مكملات الفيتامينات ، التي تعتبر مهمة للغاية لوظيفة الجسم ، أن ترفع ضغط الدم إما عن طريق التأثير المباشر على نظام القلب والأوعية الدموية أو حتى عن طريق التدخل في أدوية ضغط الدم.

تتوفر مكملات الفيتامينات بسهولة في المتاجر أو يمكن الحصول عليها من الأطعمة اليومية التي تتناولها، ومع ذلك ، وفقًا للأطباء، على عكس الأدوية الموصوفة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، لا يلزم الموافقة على المكملات من قبل أي هيئة منظمة للأدوية مثل ادارة الاغذية والعقاقير للتأكد من أنها فعالة وآمنة.

الفيتامينات التي يجب تجنبها

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فهناك بعض المكملات الغذائية التي يجب عليك تجنبها وفقا لموقع " timesnownews "، وهي:

فيتامين هـ



يحذر خبراء الصحة من تناول مكملات مضادات الأكسدة مثل فيتامين إي ، مشيرًا إلى أن الأدلة العلمية لا تدعم أن هذه يمكن أن تقضي على الحاجة إلى العمل على خفض ضغط الدم ، وتقليل الكوليسترول أو التوقف عن التدخين.

وفقًا للدراسات ، يمكن أن يؤدي تناول فيتامين (هـ) المفرط إلى ترقق الدم والتسبب في حدوث نزيف قاتل، يمكن أن يتداخل أيضًا مع تخثر الدم ، وهو الدفاع الطبيعي لجسمك ضد النزيف المفرط بعد الإصابة. كما تم ربطه بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية

فيتامين ك



يقول خبراء الصحة إنه على الرغم من أن فيتامين ك يساعد في تجلط الدم ويحافظ على صحة العظام ، إلا أن المكمل الغذائي يمكن أن يتداخل مع كيفية عمل أدوية ترقق الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو حتى السكتات الدماغية.

وفقًا للدراسات ، يحتاج الأشخاص الذين يتناولون مخففات الدم إلى الحفاظ على تناولهم لفيتامين ك عند مستويات ثابتة ، حيث يمكن أن تتداخل أي تغييرات مفاجئة في المستويات مع فعالية الأدوية.

فيتامين د



إذا كنت تتناول مكملات فيتامين (د) دون إشراف لفترة طويلة ، فقد تسبب تسممًا في الجسم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وفقًا لخبراء الصحة ، فإن تسمم فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم فرط فيتامين د ، هو حالة طبية خطيرة يمكن أن تسبب فرط كالسيوم الدم أو تراكم الكالسيوم بشكل غير طبيعي في الدم.

تشمل أعراض التسمم بفيتامين (د) ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب ، إلى جانب أعراض الجهاز الهضمي والفشل الكلوي وتغيرات في الحالة العقلية.