اليوم السابع
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الجمعة، 19 مايو 2023 12:23 م
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البرهان يعفى حميدتى من منصبه بمجلس السيادة السودانى ويعيّن مالك عقار خلفا له

الجمعة، 19 مايو 2023 12:10 م
البرهان يعفى حميدتى من منصبه بمجلس السيادة السودانى ويعيّن مالك عقار خلفا له البرهان
كتب محمد شعلان

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أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، مرسوما بإعفاء حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة كما أصدر مرسوما بتعيين مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 


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