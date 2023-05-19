الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي، وذكروا أنهم فوجئوا بانحراف السيارة عن الطريق، وتعرضها للانقلاب، مما أسفر عن إصابتهم.

كما استمع رجال المباحث لأقوال السائق، وذكر أن عجلة القيادة اختلت من يده، مما أدى لوقوع الحادث، وتم إجراء معاينة للسيارة لتحديد التلفيات التي لحقت بها، وإعداد تقرير عن سبب انقلاب السيارة.

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري، بطريق إسكندرية الصحراوي.

انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.