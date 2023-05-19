إزالات مكثفة لتعديات على أملاك الدولة بأسوان ضمن الموجة الـ21

أسوان - صلاح المسن

تواصل الموجة الـ 21 للإزالات، حملات الإزالة المستمرة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة أسوان، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

فى نفس السياق، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع والميادين والطرق والمحاور المرورية المختلفة.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ 21 قرار إزالة على بنطاق حى الصداقة الجديدة، منهم 8 حالات إزالة إدارى و13 حالة إزالة فورية فى المهد، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان، ووسط مشاركة لنائب رئيس المدينة، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية والحى مدعمين بالمعدات الثقيلة، كما قامت الوحدة المحلية بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب وذلك داخل شوارع الشواربى وكورنيش النيل وميدان المحطة وحديقة السلام حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 62 حالة إشغال، بجانب تحرير 9 محاضر إشغال الطريق العام، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال الإزالة لحالة تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وذلك بالوحدة المحلية لقرية وادى عبادى، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة فى المهد لحالة تعدى عبارة عن مبانى خلف عمارات البشير على مساحة 75 م2، بجانب قيام الوحدة المحلية أيضاً برفع الإشغالات بجوار مبنى محطة السكك الحديدية بنطاق حى شرق، بجانب إزالة 5 أكشاك مخالفة بطريق العباسية.



إزالات مكثفة لتعديات على أملاك الدولة (1)



إزالات مكثفة لتعديات على أملاك الدولة (1)



إزالات مكثفة لتعديات على أملاك الدولة (2)



إزالات مكثفة لتعديات على أملاك الدولة (2)



إزالات مكثفة لتعديات على أملاك الدولة (3)



إزالات مكثفة لتعديات على أملاك الدولة (4)