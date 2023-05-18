وزير التعليم ومحافظ أسوان يجتمعان بالقيادات التعليمية بالمحافظة.. صور

وفى كلمته، رحب اللواء أشرف عطية بوزير التربية والتعليم ، والوفد المرافق لهم لزيارة أسوان لإفتتاح وتفقد عدد من الصروح التعليمية التى تم ويتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يقدم فى كل لحظة كافة أوجه الدعم اللامحدود فى مختلف قطاعات العمل العام ، وخاصة للإرتقاء بجودة التعليم فى مصر لتصبح فى مصاف الدول المتقدمة.

وقال: نحن الآن نجنى ثمار ذلك ، بإنجاز العديد من المشروعات فى المجالات والقطاعات المختلفة سواء المتعلقة بالإحلال والتجديد للبنية التحتية ، والتطوير والتجميل والتحديث وأيضاً مشروعات المبادرات الرئاسية " حياة كريمة "، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى مشروعات تحيا مصر، وكذا الخطة الإستثمارية الموحدة، علاوة على التوسع فى جذب الإستثمارات، وغيرها الكثير والكثير، كما أن أسوان تصدرت خلال السنوات الأخيرة المراكز المتقدمة، وحصلت على الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية، ولاسيما فى المجال التعليمى، ومنها على سبيل المثال جائزة المدن التعليمية من منظمة اليونسكو.

وأشار أشرف عطية إلى أن القطاع التعليمى داخل محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بجد وإجتهاد وإخلاص وتفانى فى العمل ، سواء فى مديرية التربية والتعليم ، أو بهيئة الأبنية التعليمية ، فالكل داخل المجتمع الأسوانى يعمل لخدمة ومصلحة الوطن ، ولتحقيق الصالح العام ، موضحاً إلى أن ذلك ساهم ذلك فى إنتظام العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المتعددة ، وبالتالى إنتظام أبنائنا الطلاب والطالبات، وخير دليل على ذلك أن أبنائنا فى أسوان حققوا أعلى المجاميع والنسب فى التحصيل الدراسى، وأيضاً فى مسابقات الأنشطة الطلابية.

وأضاف محافظ أسوان، أن كل هذه النجاحات ، وكل هذه الإنجازات لن تتحقق ، إلا من خلال الدعم الكبير من وزارة التربية والتعليم حيث شهدت أسوان فى الفترة الأخيرة إفتتاح العديد من المدارس سواء بالقرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، أو بباقى مدن ومراكز المحافظة ، ليصل عدد المدارس على مستوى المحافظة إلى 1503 مدرسة ، مؤكداً على دعم الوزارة للمحافظة بعدد 1072 معلم ، و7673 جهاز تابلت، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا ، وكذلك توفير فصول تعليمية "كرفانات" لمدرسة الكلاحين بدراو ، علاوة على إضافة عدد 2 لجنة ثانوية عامة بنصر النوبة ، فضلاً عن إنشاء مركز تميز للتعليم الفنى على مساحة 19 ألف و 700 م2 بمدينة أسوان الجديدة.

وفى ختام الإجتماع أهدى محافظ أسوان، درع المحافظة لوزير التربية والتعليم تقديراً وعرفاناً بالتعاون البناء ، وتقديم أوجه الدعم للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.