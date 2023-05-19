"أحمد فؤاد" بطل كفر الشيخ يحصد فضية البطولة الأفريقية للمصارعة للكبار بتونس

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن اللاعب أحمد بغدودة ضمن قائمة المنتخب الوطني بالبطولة حقق فوزا غاليا فى ظل المنافسة القوية بالبطولة يفخر به أبناء المشروع القومي بكفر الشيخ، مشيراً إلى استعداد البطل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 و مؤكداً دعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاعبى منتخب مصر للمصارعة ولقائه به قبيل توجههم إلى تونس للمشاركة.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال هذا اللقاء ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا دعم القيادة السياسية المستمر للرياضة والرياضيين والتوجيهات المستمرة بتوفير كافة الإمكانات .

تأتى مشاركة بغدودة، نجم مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، فى إطار متصل حقق أبناء المشروع القومي للموهبة تحت 17 سنة فوزاً مهماً بحصول أحمد عبد الباري على أول أفريقيا فى منافسات تحت 20 سنة، وحصول اللاعب عمر حسين على الميدالية الذهبية وأول أفريقيا تحت 17 سنة في ذات البطولة المقامة في تونس الشقيق.