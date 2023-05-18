مدرب المشروع القومي بكفر الشيخ يقود المنتخب إلى كأس البطولة الأفريقية للمصارعة

كفر الشيخ - محمد سليمان

حقق منتخب مصر للمصارعة إنجازا رياضيا كبيرا بحصوله على كأس البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس بقيادة الكابتن ياسر صقر مدرب المنتخب والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بحصوله على 8 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين اكتسح بهم المنتخب الترتيب العام لقارة أفريقيا، البطولة تقام من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مدرب المنتخب القومى والمشروع القومي للموهبة بالمحافظة ابن مركز بيلا، مضيفاً أن البطولة شهدت حصول اللاعب أحمد عبد الباري لاعب المنتخب والمشروع القومي بكفر الشيخ على المركز الأول بالبطولة تحت 20 عاما بوزن 55 ك، وكذلك فوز اللاعب عمر حسين بالميدالية الذهبية وزن 51 ك روماني، محققاً المركز الأول تحت 17 سنة، مشاركة الأبطال فى البطولة الأفريقية بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.

في سياق متصل، شهد مايو 2022 حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، المركز الأول بالبطولة الأفريقية التى أقيمت العام الماضي بالمغرب الشقيق، بعد انضمام أربعة لاعبين من أبناء المحافظة للمنتخب الوطني للمصارعة و يعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، أحد أهم المشروعات القومية للرياضة المصرية، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية للنشء والشباب فى كافة ربوع مصر ويعظم من فرص دعم المواهب المتميزة.



الفوز ببطولة أفريقيا للمصارعه