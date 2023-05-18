وصول 30 ألف طن ألمونيوم ميناء سفاجا البحرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 850 شاحنة و485 سيارة.

وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 388 شاحنة و459 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 462 شاحنة و26 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة Maple Breeze وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وامل وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و307 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea weave وعلى متنها 405 سيارة بوزن 810 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2900 راكب بموانيها.