جاء ذلك خلال المحادثات التي جمعتهما على هامش مشاركتهما في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، اليوم الخميس بجدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الطرفان استعرضا حصيلة الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، حيث أعربا عن ارتياحهما للدفعة القوية التي أعطتها قمة الجزائر للعمل العربي المشترك وما أفضت إليه من توجهات فتحت آفاقا واعدة للم الشمل وتوحيد كلمة الدول العربية.