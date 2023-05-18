اليوم السابع
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هيئة الاستشعار تبحث التعاون مع اليونسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الخميس، 18 مايو 2023 12:53 م
هيئة الاستشعار تبحث التعاون مع اليونسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اجتماع هيئة الاستشعار
كتب محمد صبحى

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تزامنًا مع زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، لفرنسا لحضور اجتماعات المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، وأهمية توطيد علاقات التعاون المثمرة بين مصر واليونسكو، ونشر ثقافة الاستشعار من البعد وسرعة تطور أدواتها واستخداماتها فى مصر.

واستقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (NARSS)، وفد منظمة اليونسكو بالقاهرة برئاسة د. نوريا سانز المدير الإقليمى لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك، الذى يأتى فى إطار حرص منظمة اليونسكو للاستفادة من إمكانيات هيئة الاستشعار التكنولوجية وإتاحة البيانات الدقيقة فى أكثر من مجال بالإضافة إلى العديد من التطبيقات العلمية المتطورة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد على حرص الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (NARSS) واستعدادها لاستخدام الموارد والقدرات المتاحة لديها من تطبيقات المياه، والزراعة، والجيولوجيا، والبيئة، وتطبيقات إنترنت الأشياء (loT)، بالإضافة إلى المحطة المناخية وإمكاناتها فى التنبؤ ومتابعة التغيرات المناخية، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر والمنطقة العربية، من خلال فتح آفاق للتعاون العلمى مع منظمة اليونسكو.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك مع مكتب اليونسكو بالقاهرة للعمل بعدة مجالات (كالغذاء والتغيرات المناخية) والتركيز على مناطق الواحات والدلتا والمناطق الضحلة بمصر.

ومن جانبها، عبرت الدكتور نوريا عن سعادتها بالتعاون المشترك مع هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك للمساهمة الفعالة فى تطوير منصة العلوم المفتوحة باليونسكو، وإتاحة الفرصة أمام تقديم خدمات مشتركة من خلال التعاون ومشاركة الموارد بين بوابة اليونسكو المفتوحة للعلوم والمنصة التى طورتها الهيئة، مع الاهتمام باستخدام قواعد البيانات ودورات التدريب وبناء القدرات واستخدام البيانات الضخمة وتطبيقات إنترنت الأشياء (loT) فى العديد من مجالات التنمية من خلال الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتقديم أفضل خدمة لمصر والمنطقة العربية نحو تنمية قوية باستخدام تقنيات جديدة ومُبتكرة.


التعليم العالى

الاستشعار من بعد

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