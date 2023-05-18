منطقة سوهاج الأزهرية تحصل على المركز الثانى فى مبادرة المترجم الناشئ

سوهاج – عمرو خلف

حصلت منطقة سوهاج الأزهرية على المركز الثاني في مبادرة المترجم الناشئ على مستوى الجمهورية، حيث حصلت الطالبة جهاد محمد زكي على المركز الثانى، فيما فازت الطالبة شهد رمضان بالمركز التاسع، وتم تكريم منطقة سوهاج الأزهرية.

حضر التكريم نيابة عن الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية شومان محمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

كما كرمت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية المنسق العام لمبادرة المترجم الناشئ بمنطقة سوهاج الأزهرية هيثم خلف مرزوق مدير التوجيه الفني بالمنطقة، وشرف الدين أبو المجد منسق مسابقة فارس المتون بمنطقة سوهاج.

وشهد التكريم الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف فى مسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ على مستوى الجمهورية، بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وعددًا من قيادات الأزهر الشريف.