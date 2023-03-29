محافظ سوهاج يشهد احتفال المنطقة الأزهرية باليوم السنوى للأزهر الشريف

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، احتفال منطقة سوهاج الأزهرية باليوم السنوى للأزهر الشريف، والتى تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامى القاضى نائب المحافظ، والدكتور أحمد حمادى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، ورجال وشيوخ الأزهر الشريف، وممثلى الكنيسة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها تحدث رئيس المنطقة الأزهرية وعدد من الحضور حول دور الأزهر الشريف فى نشر الرسالة الوسطية للإسلام، ونشر العلم بالداخل والخارج، ودوره فى إنجاز المصالحات والقضاء على الخصومات الثأرية، ودعم المرأة، ودور أروقة الأزهر فى نشر العلوم العربية وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه، والتعاون المشترك بين الأزهر والمحافظة، كما تم عرض فيلم وثائقى عن الأزهر الشريف وعلماؤه، واختتم الاحتفال بفقرات الإنشاد الدينى والمديح.

وهنأ محافظ سوهاج جميع الحضور والمنتسبين للأزهر الشريف باليوم السنوى للأزهر، مؤكدا على أهمية دور الأزهر الدينى والعلمى، والاجتماعى، والتوعوى، مشيرا إلى المكانة المرموقة للأزهر الشريف فى الداخل والخارج، ودوره فى نشر الرسالة الوسطية للدين الإسلامى، لافتا إلى دور الأزهر الشريف فى إنشاء بيت العائلة، وبيت الزكاة والصدقات المصرى، لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وإنشاء مرصد الأزهر باللغات الأجنبية، للتصدى للفكر المتطرف ومواجهته بكل اللغات.