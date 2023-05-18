اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع طفل إثر سقوط جدار حائط عليه بقرية بالشرقية

الخميس، 18 مايو 2023 11:47 ص
مصرع طفل إثر سقوط جدار حائط عليه بقرية بالشرقية جثة
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل مصرعه متأثر بإصابته إثر سقوط جدار منزل عليه بقرية تابعة لنطاق مركز أبو حماد بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول " يوسف م ن" 6 سنوات، مقيم نطاق مدينة  أبوحماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوط جدار منزل عليه، مما أودى بحياته، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي  طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.
 

 


ابوحماد

نيابة ابوحماد

الشرقية

مصرع طفل

سقوط جدار حائط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة