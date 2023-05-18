مصرع طفل إثر سقوط جدار حائط عليه بقرية بالشرقية

لقى طفل مصرعه متأثر بإصابته إثر سقوط جدار منزل عليه بقرية تابعة لنطاق مركز أبو حماد بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول " يوسف م ن" 6 سنوات، مقيم نطاق مدينة أبوحماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوط جدار منزل عليه، مما أودى بحياته، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

