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عمر حسين بطل كفر الشيخ يحصد ثانى ميدالية ذهبية فى البطولة الأفريقية للمصارعة

الإثنين، 15 مايو 2023 11:20 م
عمر حسين بطل كفر الشيخ يحصد ثانى ميدالية ذهبية فى البطولة الأفريقية للمصارعة اللاعب عمر حسين
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أهدت البطولة الأفريقية للمصارعة بدولة تونس، ميدالية ذهبية أخرى للاعب عمر حسين، وزن 51 ك روماني محققاً المركز الأول، بعد فوز ساحق حققه أحمد عبد الباري بالميدالية الذهبية الأولى منذ ساعات، ويلعب كلا اللاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني، أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ من مركز بيلا، البطولة تقام في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

عبر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بالنتائج المتميزة التي يحققها اللاعبين أحمد عبد الباري و عمر حسين فى مستهل منافسات البطولة الأفريقية، متمنياً مزيد من التقدم للاعبى المنتخب المصرى حتى الفوز بلقب البطولة، بقيادة كابتن ياسر صقر، مدرب المنتخب ومدرب المشروع القومي بالمحافظة ،وتأتي مشاركة الأبطال بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة ، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ.

فى إطار متصل، شهدت الساعات القليلة الماضية فوز اللاعب احمد عبد الباري بالميدالية الذهبية بوزن 55 ك رومانى و ينتظر لاعبو منتخب مصر منافسات قوية غدا في المصارعة الحرة أمام أبطال المنتخبات الأفريقية المشاركة، وقد شهد مايو 2022 حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، المركز الأول بالبطولة الأفريقية التى أقيمت العام الماضي بالمغرب الشقيق، بعد انضمام أربعة لاعبين من أبناء المحافظة للمنتخب الوطني للمصارعة.

 


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