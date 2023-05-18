محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من إدارات مجلس مدينة شرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددا من إدارات مجلس مدينة شرم الشيخ، فى إطار الاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لعدد من الفعاليات الدولية المهمة خلال الفترة المقبلة بحضوررؤساء ووزراء وسفراء وكبار الشخصيات.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية داخل مجلس المدينة تفقد خلالها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر، ومقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد المركز الإعلامي للمحافظة، في بيانه الصادر، أن المحافظ شدد على ضرورة تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

ولفت المحافظ إلى أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة من المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

وأضاف البيان أن محافظ جنوب سيناء شهد بروفة كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات أغنية "تحيا مصر .. ياريس .. تحيا مصر" وهي الأغنية التي تم إنتاجها بالجهود الذاتية للمحافظة، وهي تعدد عدد من الإنجازات خلال 8 سنوات مضت.