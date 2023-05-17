محافظ جنوب سيناء يبحث إقامة حدث غنائى عالمى بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بمكتبه بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وفدا من ممثلي إحدى الشركات العالمية الكندية مكون من " دان شويتز" الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، و"ويل ليكس" من فريق العمل بالشركة، و"جب ايشام" مستشار عدة جهات عالمية للفعاليات الدولية وكبير منتجي الحفل الدولي العجائب السبع، و"علاء خليفة " خبير التسويق السياحي الدولي ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الدولية العاملة في مجال التسويق المقاصد السياحية الدولية والفعاليات بمنطقة الشرق الأوسط.

وحضر من جانب المحافظة المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية، وعمر إسماعيل الخبير السياحي ومنظم الحفلات.

تناول الاجتماع التشاور نحو التجهيز والإعداد لمهرجان غنائي عالمي يسمى "عجائب الدنيا السبع" بحلول أوائل عام 2024 والتي سوف تبدأ النسخة الأولى منه انطلاقا من الأهرامات المصرية العريقة، يعقبه توجه الحاضرين للحفل العالمي لقضاء عدة ليالي في منطقة شرم الشيخ العالمية وعقد عدة فعاليات غنائية واحتفالية لاستكشاف ما تقدمه مدينة شرم الشيخ الساحرة كمقصد للسياحة العالمية.

ومن المتوقع ان يضم الحفل العالمي آلاف من الحاضرين من جميع انحاء العالم، ومن المتوقع ان يضم عدة فعاليات تلقي بالضوء علي أهمية المقاصد السياحية الدولية .

وسوف تنطلق النسخة الأولى من مصر ثم تستمر من خلال عدة مقاصد عالمية أخرى ثم تعود مرة أخرى الى المقصد السياحي المصري في نفس الوقت العام الذي يليه بعروض جديده و اعمال جديده ليستمر ذلك العرض سنويا بشكل دائم ومن ضمن الفعاليات الثابتة لدعم السياحة المصرية بشكل دائم .

وأكد محافظ جنوب سيناء علي دعمه واستعداد شرم الشيخ لاستقبال تلك الفعاليات الدولية وخاصة لما لها من خبرات سابقة واقامة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022 بإشادة دولية لجميع وفود حضور المؤتمر، معربا عن ترحيبه بهذا الحدث العالمي الهام في اطار التنشيط والترويج للمقاصد السياحية بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة، .

وقد ابدى الوفد اعجابه الشديد بما شاهدوه في مدينة شرم الشيخ من إمكانيات عالمية لإقامة اي حدث عالمي