محافظ بنى سويف يبحث مع وفد "الصحة" إجراءات بدء مشروع المجمع الاستشفائى البيئى

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وفدا من الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان، وذلك لبحث الخطوات المبدئية والإجراءات الأولية اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجمع استشفاءى بيئى متكامل على مساحة 487 فدانا بالحيبة مركز الفشن وهو المشروع الذى حصل على موافقة القيادة السياسية وتعمل الحكومة على خروجه لحيز التنفيذ.

حضر اللقاء: بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد العقاد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة دينا عبد السلام_ الأمانة الطبية باللجنة العليا للسياحة العلاجية _عضو المكتب الفنى لوزير الصحة، الدكتور سميح أحمد مستشار الوزير للسكان، الدكتورة ريهام الشناوى المشرف العام على مشروع السياحة العلاجية، المهندس عادل الجندى مدير الإدارة الإستراتيجية، الدكتور خالد جابر _معهد بحوث الرى بوزارة الرى، اللواء حسام جعفر وكيل هيئة الاستثمار، محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الفشن، عمر محمود زكى مدير منطقة آثار بنى سويف، المهندس محمد جمعة مدير مشروعات البيئة بجهاز شؤون البيئة، الأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفنى بالمحافظة، سلمى فتحى مدير مكتب الاستثمار، "عبد التواب سيد، أحمد الزناتي" مكتب الاستثمار"، مى على، زينب زكريا، إيمان حسان"، المكتب الفنى.

وخلال اللقاء تم استعراض تفاصيل المشروع الطموح، الذى يعتبر إحدى ثمار ومخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية التى أطلقها المحافظة منذ أكثر من عامين وكانت هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظات والتى تندرح فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث من المخطط أن يتضمن المشروع المقترح انشاء منتجع عالمى للاستشفاء البيئى ومركز طبى عالمى وغيرها من المكونات

وأكد المحافظ على أهمية الإسراع فى إعداد التصميم المقترح للمشروع، فى أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى عرضه على القيادة السياسية، لاسيما وأن منطقة المشروع، تعتبر مقوما سياحيا نوعيا، نظرا لموقعه الجغرافى المتميز وطبيعته الجيولوجية، فضلاُ عن توافر كافة مقومات النجاح للمشروع من حيث الميزات النسبية للموقع نفسه، مع السعى لإحداث التكامل الاستثمارى بالمنطقة المحيطة، خاصة مع جهود تأهيل منطقة وادى ومحمية وادى سنور، وتكامله مع مشروع المرسى السياحى وكورنيش النيل الجديد بشرق النيل، ليكون محطة توقف للرحلات النيلية الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى قرب المنطقة من محور الفشن التنموى، والمشروع القومى للصوبات الزراعية وخط القطار السريع وغيرها من المقومات التى تجعل هذا المشروع ذى أهمية خاصة.