محافظ بنى سويف :انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 310 لجنة

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،عدداً من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، التي انطلقت "صباح اليوم " بامتحان مادة اللغة العربية، وتستمر على مدار أسبوع، لتختتم الأربعاء المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب عن 61 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 310 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم بمختلف المدارس بقرى ومدن المحافظة.

شملت جولة المحافظ عدداً من لجان الامتحانات المنعقدة بمقر مدرسة الشهيد صفوت عبد العظيم الابتدائية المشتركة بمدينة بني سويف،حيث تجول المحافظ داخل بعض اللجان بمقر المدرسة ،والتي تضم طلاب وطالبات 4 مدارس إعدادية ( الشهيد أحمد محمد عبده ، الصفوة ، الراهبات ، هابي هوم ) بإجمالي 242 طالباُ وطالبة موزعين على 12 لجنة ، وقد رافق المحافظ: محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، هاني الجويلي رئيس المدينة، أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف.

اطمان المحافظ على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب والهدوء،وإزالة الرهبة من نفوس الطلاب لأداء الامتحان ،مشدداعلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم ،من خلال الالتزام بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب ،فضلا عن التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التعليم لتوفير سبل الراحة لأداء الامتحان ،دون حدوث أي ‏تجاوزات مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية،تحسبا لمواجهة أي مواقف طارئة داخل اللجان.

من جانبه أشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم "خلال الأيام الماضية"عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور الموجهين ومديري الإدارات ومجالس الأمناء ونقابة المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين،لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، منوهاً عن تقسيم المدارس إلى قطاعين على مستوى إدارات المحافظة، بحيث يضم القطاع الأول " أ" إدارات ( بني سويف ، ببا ، اهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ويبلغ عدد الطلاب 31 ألف طالبا وطالبة موزعين على 165 لجنة فرعية، والقطاع الثاني قطاع "ب " ويشمل ( الواسطى ، ناصر ، سمسطا ، الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة موزعين على 145 لجنة

كما نوه وكيل التعليم عن تكليفاته لرؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان من إحكام السيطرة على أمن البوابات الرئيسية للمدارس وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة،علاوة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين،والتشديد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد طبقا للقانون لتحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحان.