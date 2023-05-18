لمرضى ضغط الدم.. تناول الموز يحافظ على استقرار مستوياته في الدم

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الجيد في التخفيف من العديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ينصح الأشخاص الذين يعانون منه بتوخي الحذر بشأن وجباتهم الغذائية، ولكن إذا كان ضغط الدم لديك أعلى من ذلك بكثير ، فقد حان الوقت لإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة ، يشتهر الموز منذ فترة طويلة بمذاقه الرائع وقيمته الغذائية ، بما في ذلك قدرته على تنظيم مستوى ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

الموز مفيدًا لارتفاع ضغط الدم:



1. غني بالألياف والفيتامينات :



الموز مليء بالعناصر الغذائية إنه غنية بالألياف والفيتامينات B و C. وجود الألياف ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان ، يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، ودعم ضغط الدم الصحي بشكل غير مباشر

2. توفير مضادات الأكسدة :



يغذي الموز أجسامنا بمضادات الأكسدة لدرء جميع أنواع أمراض نمط الحياة والأمراض الشائعة، تعمل مضادات الأكسدة بشكل طبيعي لتحسين مناعتنا وتساعد أيضًا في تخفيف الأعراض الموجودة.

3. مصدر ممتاز للبوتاسيوم :



يساعد الموز على صحتنا بعدة طرق ، ولكن ما يجعل الموز جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائي لارتفاع ضغط الدم هو الكمية العالية من البوتاسيوم، المعروف بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والمساعدة في الحفاظ على مستوى مستقر لضغط الدم، يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الطبيعية، أثبتت الدراسات أن البوتاسيوم يمكن أن يقاوم تأثيرات الصوديوم ، وهو معدن يمكن أن يرفع ضغط الدم. يشتهر الموز بشكل خاص بمحتواه العالي من البوتاسيوم، تكشف كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة أن موزة متوسطة الحجم توفر حوالي 450 مجم من البوتاسيوم

4. منخفض الصوديوم:



أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ، مما يزيد من فوائده في المساعدة في إدارة ضغط الدم، يعمل الموز كعامل موسع للأوعية.، كلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها ، زادت كمية الصوديوم التي تزيلها من جسمك عن طريق البول.

بعض الأفكار لدمج الموز في نظامك الغذائي:



يقال إن تناول الفاكهة مباشرة يحقق أكبر قدر من الفوائد لأنها توفر لنا الألياف أيضًا، الموز مشبع جدًا وحلوى بحيث يمكنك تناوله كوجبة خفيفة

أضيفي الموز إلى حبوب الإفطار أضف شرائح الموز إلى حبوب الإفطار أو دقيق الشوفان في الصباح. يمكنك استخدام الموز لتحلية وجباتك وتجنب السكر المكرر أثناء جعل الطبق ممتلئًا أكثر.

اصنع عصير موز صحي اخلطي الموز مع العصائر لتحلية طبيعية. مرة أخرى ، يمكنك استخدام الموز لصنع عصائر حلوة بشكل طبيعي.