اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 06:07 م
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عادل الغضبان يتلقى عزاء الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد.. صور

الخميس، 18 مايو 2023 05:03 م
عادل الغضبان يتلقى عزاء الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد.. صور محافظ بورسعيد خلال تلقى عزاء نقيب صيادلة بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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تلقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، العزاء فى وفاة الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، والذي وافته المنية اليوم، بحضور أسرة الراحل، ووفد كبير من الأطباء والصيادلة وأبناء محافظة بورسعيد. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن الراحل كان رائد من رواد مهنة الصيدلة، وكان رمزا للعطاء والتفاني والإخلاص في عمله من الطراز الأول، وكان له بصمات واضحة خلال فترة توليه منصيب نقيب الصيادلة، وكان يتمتع بسيرة طيبة وحب كبير من زملائه في العمل، ودعا محافظ بورسعيد للراحل بأن يدخله الله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
 
كما قدم محافظ بورسعيد، واجب العزاء لأسرة الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن ينعم على أسرته بالصبر والسلوان. 
 
وكان محافظ بورسعيد قد نعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، مشيرا أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا اليه راجعون.
محافظ بورسعيد خلال تلقى عزاء نقيب صيادلة بورسعيد
محافظ بورسعيد خلال تلقى عزاء نقيب صيادلة بورسعيد

محافظ بورسعيد يتلقى عزاء نقيب صيادلة بورسعيد
محافظ بورسعيد يتلقى عزاء نقيب صيادلة بورسعيد

عزاء نقيب صيادلة بورسعيد
عزاء نقيب صيادلة بورسعيد

محافظ بورسعيد أثناء تلقى عزاء نقيب صيادلة بورسعيد
محافظ بورسعيد أثناء تلقى عزاء نقيب صيادلة بورسعيد

 


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