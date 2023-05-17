محافظ بورسعيد: سداد المبالغ الخاصة باشتراكات التأمين الصحي الشامل

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحويل مبلغ 334 ألفًا و 788 جنيها للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل كإعانة لـ 37 أسرة من الحالات الأكثر احتياجا، كما تم تحويل مبلغ 909 آلاف و500 جنيه، لسداد متأخرات إيجار المساكن الحكومية، كإعانة لـ 154 أسرة من الأكثر احتياجا بحي الضواحي، ومبلغ 63 ألفًا و790 جنيها لسداد متاخرات إيجار للمساكن الحكومية كإعانة لـ 28 أسرة بحي الزهور .

وقال المحافظ إن ذلك في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر، ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بتشكيل لجان لبحث الحالات الأكثر احتياجا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل و متأخرات الإيجارات الخاصةبهم برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي و حي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة ومشكاة نور و التأمين الصحي الشامل و الإسكان كلا في اختصاصه .

وأعلن محافظ بورسعيد تحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل من خلال الجهاز التنفيذي، للحالات المستحقة التي قد تم بحثها من قبل اللجنة، فضلا عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي،.