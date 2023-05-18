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رابط التسجيل للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للتحويل للجامعات

الخميس، 18 مايو 2023 05:00 ص
رابط التسجيل للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للتحويل للجامعات وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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ينشر " اليوم السابع" رابط التقديم الإلكترونى للطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للتحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية لاستكمال الدراسة حيث تم تخصيص رابط إلكترونى يمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم، وتقديم أوراقهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات قيدهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويمكن للطلاب التقديم من خلال الرابط التالى: https://www.cpnu-admission.edu.eg/
 
وأكدت وزارة التعليم العالى أنه يمكن للطالب التقديم دون إحضار كافة أوراقه المطلوبة وفي هذه الحالة، يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع علي تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة شهر، ويمكن النظر فى مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.
 
وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بسرعة تيسير كافة إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك في ضوء رصد استفسارات الطلاب خلال الأيام الماضية.
 
وأوضح الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه الآن، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التى قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أى ردود من الجامعات التى قدموا بها.

التحويل من الجامعات السودانية إلى المصرية

قواعد قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا

التحويل من الجامعات الروسية إلى مصر

التحويل من الجامعات الأوكرانية إلى المصرية

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إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بروسيا

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