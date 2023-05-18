اليوم السابع
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حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستعد لاستقبال الزوار خلال إجازة نهاية العام

الخميس، 18 مايو 2023 08:00 ص
حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستعد لاستقبال الزوار خلال إجازة نهاية العام وزارة الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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رفعت وزارة الموارد المائية والري حاله الطوارئ لاستقبال المواطنين خلال اجازة نهاية العام حيث يتم تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات .

وبدأ فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية أعمال إدارة ونظافة وصيانة الحدائق خلال فترة الإجازة، وذلك من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة، باستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

 

يشار إلى أن وزارة الرى إنتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، و تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنه، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة، و تطوير حديقة التوفيقي والتوسعة الإضافية لها بمساحة إجمالية 3 أفدنة .  

 


وزاره الرى

حدائق الرى

القناطر الخيريه

اجازه نهايه العام



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