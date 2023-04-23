اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إقبال كثيف على الحديقة الدولية بمدينة نصر فى ثالث أيام العيد.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 03:46 م
إقبال كثيف على الحديقة الدولية بمدينة نصر فى ثالث أيام العيد.. صور إقبال الأسر على الحديقة الدولية بمدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر بالقاهرة، إقبالًا كثيف فى ثالث ايام العيد، حيث قامت الأسر بافتراش المسطحات الخضراء، كما حرص البعض على ركوب الطفطف الذى يجوب الحديقة.

وواصلت حدائق القاهرة استقبال زوارها فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاحتفال وسط المسطحات الخضراء، والاستمتاع بالطبيعة، كما شهدت الألعاب الترفيهية اقبال كبير من الأطفال.

وشهدت حديقة الحرية والصداقة بالزمالك، المطلة على النيل، اقبال من الجمهور، وما تضمه من تماثيل لعظماء الشعر والفن والاقتصاد وزعماء التحرر فى أمريكا الجنوبية والشاعر الروسى ألكسندر بوشكين والشاعر والاديب الكازاخستانى اباى والفكر الافغانى جمال الدين الافغانى وأمير الشعراء احمد شوقى وحافظ ابراهيم وطلعت حرب رائد الاقتصاد فى مصر والشهيد عبدالمنعم رياض. .

وتم إعداد برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الطفطف، كما استقبلت حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.

إقبال المواطنين
إقبال المواطنين

 

الأسر فى الحديقة الدولية
الأسر فى الحديقة الدولية

 

الحديقة الدولية
الحديقة الدولية

 

المواطنون فى الحديقة الدولية
المواطنون فى الحديقة الدولية

 

تواجد الأسر مع أطفالهم
تواجد الأسر مع أطفالهم

 

جانب من إقبال المواطنين
جانب من إقبال المواطنين

 


الحدائق

عيد الفطر

ثالث ايام العيد

حدائق القاهرة

حديقة الأزهر

حديقة الطفل

الحديقة الدولية

عيد الفرحة فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الشباب والرياضة : أكثر من ٣ مليون مواطن يتوافدون علي مراكز الشباب فى أول أيام عيد الفطر المبارك

الأحد، 23 أبريل 2023 03:02 م

تحرير 34 محضر مخالفة تموينية بالإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك

الأحد، 23 أبريل 2023 01:01 م

إقبال كبير على حدائق القناطر الخيرية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 12:54 م

الشرطة النسائية تشارك في تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك.. اعرف التفاصيل

السبت، 22 أبريل 2023 11:18 م

مسرح للعرائس بمركز شباب الجرايدة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بكفر الشيخ

السبت، 22 أبريل 2023 07:05 م

الأطفال يمرحون بحدائق المنوفية فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.. صور

السبت، 22 أبريل 2023 12:49 م

إقبال كبير على حدائق القناطر الخيرية فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.. صور

السبت، 22 أبريل 2023 12:34 م

انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك

السبت، 22 أبريل 2023 12:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة