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"تعليم الشرقية" ينهى استعداداته لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثانى

الخميس، 18 مايو 2023 11:33 م
"تعليم الشرقية" ينهى استعداداته لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثانى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية السبت 20 مايو الجاري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس 25 من الشهر الجارى، موضحا أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدد 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة. 

وأشار إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر. 
 
وأكد أنه اطمأن على جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف السادة مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.
 
وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية في تأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام، بالإضافة الي تأمين لجان سير الامتحانات علي مستوي المحافظة.
 
وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي ، على مواصلة المتابعة المستمرة من قبل  مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، كما شدد علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة، كذلك تم التنسيق مع مديريةالصحة، للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.
 

 


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