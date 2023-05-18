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التعليم تعلن تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب بالمدارس الاثنين المقبل

الخميس، 18 مايو 2023 10:09 م
التعليم تعلن تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب بالمدارس الاثنين المقبل التربية والتعليم - امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس - اللجنة التى سيؤدى بها الامتحان - المواد الدراسية التى سيؤدى بها الطالب الامتحان)، اليوم، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسى الحالى 2023/2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى: https://moe-register.emis.gov.eg/

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الأحد الموافق 21/5/2023 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الإثنين الموافق 22/5/2023.


التربية والتعليم

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

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