"تعليم أسيوط": إعلان نتيجة رابعة ابتدائى وأولى وثانية ثانوى فور الانتهاء منها

قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه أصدر تعليمات لكل الإدارات التعليمية بالمحافظة بإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي وكذلك الأول والثانى الثانوى بإعلان النتيجة لكل إدارة منفردة حال الانتهاء منها وعدم انتظار نتائج الإدارات الأخرى.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ "اليوم السابع"، أن التعليمات التى أصدرها لكل الإدارات التعليمية تسهيلا على أولياء الأمور الذين ينتظرون نتائج أبنائهم وأيضا من يريد قضاء العطلة الصيفية، والراغبين فى السفر بدلا من انتظار انتهاء كافة الإدارات لأننا نضع على عاتقنا مسئولية الطالب وأيضا أسرته.

وأشار الزنار، أن أعمال الكنترول والرصد وإنهاء النتيجة تسير بشكل منتظم فى كافة الإدارات التعليمية مع متابعة مستمرة من اللجان المشكلة بكافة الإدارات التعليمية وستعلن فى مواقع الإدارات والمديرية والمدارس حال انتهاء أى إدارة من النتيجة بأكملها.