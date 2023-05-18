تطلبه قبل أسبوعين.. فنجان قهوة بسعر 1500 دولار فى أستراليا

كتب محمد جمال

يقدم مقهى فى أستراليا فنجان من القهوة الخاصة بسعر يصل إلى 1500 دولار، ويبرر المقهى هذا السعر المرتفع بصعوبة صنع الفنجان الواحد الذى يحتاج من الزبون طلبه مقدما قبل أسبوعين، حتى يتمكن القائمون على المكان من نقل الحبوب من بنما إلى أستراليا.

وبحسب "ديلى ميل"، تزرع حبوب البن تلك وتحمص على جانب بركان فى سيلا دى باندو، القريبة من حدود بنما وكوستاريكا، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقال مالك المقهى، إن مذاق القهوة فريد للغاية، وحصل على درجة تزيد عن 90 من رابطة القهوة المتخصصة بتصنيف المذاق، وهذا ما يجعله من أعلى التصنيفات فى العالم.

وأضاف: قهوة استثنائية تجعل الناس يبكون لشدة روعتها.

ويتم صب القهوة فى الفنجان بشكل يدوى، ومن ثم تضاف المياه الساخنة فوق القهوة ببطء وعلى مراحل حتى لا يفسد الطعم، وحتى الآن قام عميلان فقط بطلب القهوة.