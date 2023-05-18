تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات الغش.. والتعليم تحقق

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورا لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى بعد بدء لجان الامتحانات فيما تحقق مديريات التربية والتعليم بالمحافظات فى الأسئلة المتداولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من قاموا بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

وانطلقت أمس الأربعاء امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يؤدى الطلاب الأربعاء امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والاثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى اى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.