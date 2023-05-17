تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى جروبات الغش والتعليم تحقق

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى عبر تطبيق التليجرام صور من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لبعض المحافظات، فيما أكدت المديريات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبعض المسئولين عن نشر الأسئلة وتصويرها.

وانطلقت صباح اليوم الاربعاء امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ، وحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يؤدى الطلاب الاربعاء امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والاثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى اى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.